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ЭКОНОМИКА РБ


ШИРОКАЯ ДЕНЕЖНАЯ МАССА ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛА НА 1,25%
15:53 12.07.2019

Широкая денежная масса Беларуси с начала 2019 года выросла на 1,25% и на 1 июля 2019 года составила 43773,4 млн руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка Беларуси, объем наличных денег (денежный агрегат М0) вырос на 8,41% до 3243,1 млн руб.

Активная рублевая денежная масса – денежный агрегат М1, включающий в себя переводные депозиты физических и юридических лиц, а также наличные деньги в обороте, выросла на 1,87% до 8777,1 млн руб.

Денежная масса в национальном определении (денежный агрегат М2 – включает в себя денежный агрегат М1 и другие депозиты физлиц и юрлиц) выросла на 4,92% до 16781,5 млн руб.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте увеличился на 43,66% до 1299,7 млн руб.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2* – М2 + ценные бумаги в национальной валюте) выросла на 6,99% до 18081,2 млн руб.

Депозиты в иностранной валюте, включая переводные и другие депозиты физлиц и юрлиц, уменьшились на 0,62% до 23848,3 млн руб.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте снизился на 17,33% до 1719,8 млн руб.

Депозиты драгоценных металлов снизились на 48,61% до 60,8 млн руб.
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