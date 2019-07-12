В Беларуси завершена уборка озимой сурепицы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, ведутся работы по уборке озимого рапса. Убрано его 146,2 тыс. гектаров (46% подлежащих уборке площадей). Намолочено 245,8 тыс. тонн маслосемян рапса.

В сельскохозяйственных организациях республики в текущем году уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) составляет 2251 тыс. га, что на 273,9 тыс. га больше прошлогоднего.

В Брестской и Гомельской областях идет массовая уборка зерновых и зернобобовых культур.

Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) на текущую дату убраны на 55,2 тыс. гектаров (2,55% к уборочной площади), намолочено 170,1 тыс. тонн зерна при средней урожайности 30,8 ц/га.

Урожайность зерна в этом году по состоянию на 12.07.2019 г. выше на 3,4 ц/га прошлогодней, в Брестской области – на 9 ц/га, Гомельской – 2,6, Гродненской – 9,9, Минской – 9,4 ц/га. Среди районов лидируют в Брестской области Барановичский район – 58 ц/га, Ивановский – 44,5, Дрогичинский – 43,2 ц/га; в Гродненской Гродненский район – 69,9 ц/га, Зельвенский – 51,8, Дятловский – 51 ц/га; в Минской Клецкий район – 64 ц/га, Дзержинский – 60, Несвижский – 57 ц/га; в Могилевской Кировский район – 30 ц/га, Осиповичский – 28, Краснопольский – 27 ц/га.