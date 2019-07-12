ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ ПРОХОДИТ ШКОЛА МОЛОДОГО ОНКОЛОГА
15:36 12.07.2019

Беларусь впервые принимает «Балтийский и Евразийский мастер-класс по клинической онкологии».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства здравоохранения, эта образовательная программа предназначена для медицинских, клинических и радиационных онкологов, которые хотят улучшить свои навыки в управлении многопрофильной медицинской помощью.

Для того чтобы попасть на этот курс молодым онкологам из разных стран было предложено пройти экзамен. По результатам испытаний в эти дни в Минск на обучение приехали 50 молодых онкологов из разных стран, из них 10 – это молодые врачи из Беларуси. Кроме того, среди лекторов впервые принимают участие 5 белорусских ведущих онкологов.

«Большая честь принимать такое мероприятие в Минске. Онкология в нашей стране всегда находилась под пристальным вниманием государства. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что онкология, на сегодняшний момент, наиболее динамично развивающаяся медицинская дисциплина. Считаю, что белорусские онкологи сделали весомый вклад в развитие мировой науки, мы применяем самые новейшие методики диагностики и лечения. Но на сегодняшний момент важнейшее значение имеет квалификация врача, который определяет тактику лечения. Именно от его знаний зависит, насколько оптимально будет подобран режим лечения», – сказал министр здравоохранения Владимир Караник.

«Сколько бы мы не оснащали наши онкологические центры оборудованием, но без человеческого потенциала, квалифицированных врачей это все бессмысленно. Толковый врач – это основа всего. Поэтому мы очень рады, что это обучение сегодня проходит в нашей стране. Желаю вам хорошего времяпрепровождения и отличного обмена знаниями», – отметил член Совета Республики Национального собрания Беларуси, директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Олег Суконко.

В Беларусь в эти дни прибыли ведущие специалисты-онкологи мира, чтобы познакомить молодых врачей с полным спектром вопросов клинической онкологии. Акцент делается на рак легких, мочеполовой системы, молочной железы, желудочно-кишечного тракта, женской половой системы и щитовидной железы.

Программа курса очень насыщенна - пленарные лекции, обсуждение текущих проблем и противоречий. Кроме того, предполагается, что участники выступят с докладами о случаях заболеваний в рамках совета по опухолям. Молодым специалистам будет предоставлено дополнительное время для проведения презентаций по кейсам в небольших группах.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.07.2019
валюта курс
EUR 2.2916
USD 2.0342
RUB 3.2269
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2916 -0.0012
USD 2.0342 +0.0002
RUB 3.2269 -0.0025
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2880 2.2930
USD 2.0320 2.0360
RUB 3.2170 3.2290
подробнее

Конвертация в банках
на 12.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1230 1.1280
EUR/RUB 70.8000 71.3000
USD/RUB 62.9500 63.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте