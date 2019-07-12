Беларусь впервые принимает «Балтийский и Евразийский мастер-класс по клинической онкологии».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства здравоохранения, эта образовательная программа предназначена для медицинских, клинических и радиационных онкологов, которые хотят улучшить свои навыки в управлении многопрофильной медицинской помощью.

Для того чтобы попасть на этот курс молодым онкологам из разных стран было предложено пройти экзамен. По результатам испытаний в эти дни в Минск на обучение приехали 50 молодых онкологов из разных стран, из них 10 – это молодые врачи из Беларуси. Кроме того, среди лекторов впервые принимают участие 5 белорусских ведущих онкологов.

«Большая честь принимать такое мероприятие в Минске. Онкология в нашей стране всегда находилась под пристальным вниманием государства. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что онкология, на сегодняшний момент, наиболее динамично развивающаяся медицинская дисциплина. Считаю, что белорусские онкологи сделали весомый вклад в развитие мировой науки, мы применяем самые новейшие методики диагностики и лечения. Но на сегодняшний момент важнейшее значение имеет квалификация врача, который определяет тактику лечения. Именно от его знаний зависит, насколько оптимально будет подобран режим лечения», – сказал министр здравоохранения Владимир Караник.

«Сколько бы мы не оснащали наши онкологические центры оборудованием, но без человеческого потенциала, квалифицированных врачей это все бессмысленно. Толковый врач – это основа всего. Поэтому мы очень рады, что это обучение сегодня проходит в нашей стране. Желаю вам хорошего времяпрепровождения и отличного обмена знаниями», – отметил член Совета Республики Национального собрания Беларуси, директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Олег Суконко.

В Беларусь в эти дни прибыли ведущие специалисты-онкологи мира, чтобы познакомить молодых врачей с полным спектром вопросов клинической онкологии. Акцент делается на рак легких, мочеполовой системы, молочной железы, желудочно-кишечного тракта, женской половой системы и щитовидной железы.

Программа курса очень насыщенна - пленарные лекции, обсуждение текущих проблем и противоречий. Кроме того, предполагается, что участники выступят с докладами о случаях заболеваний в рамках совета по опухолям. Молодым специалистам будет предоставлено дополнительное время для проведения презентаций по кейсам в небольших группах.