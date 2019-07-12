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ЭКОНОМИКА РБ


АНТИКРИЗИСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ИЗ ДЯТЛОВА ЗАДЕРЖАН ЗА ВЗЯТКУ
14:52 12.07.2019

Сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями Слонимского райотдела милиции при получении взятки с поличным задержано должностное лицо КУП «Дятловский центр по банкротству и антикризисному управлению».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в УВД Гродненского облисполкома, деньги в размере 15 тысяч российских рублей подозреваемый получил от заинтересованного лица за решение вопроса о погашении задолженности за ранее поставленные семена одному из местных сельхозпредприятий, куда он был назначен антикризисным управляющим, перед иным открытым акционерным обществом, интересы которого представлял посредник. Задолженность одного предприятия перед другим составляла более 11 тысяч белорусских рублей.

Подозреваемого задержали при получении денег непосредственно в служебном автомобиле. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.430 УК РБ «Получение взятки». При обыске по месту жительства и в иных местах у мужчины была обнаружена валюта в эквиваленте порядка 17 тысячам долларов США.

Действия лица, передававшего российские рубли, квалифицированы по ч.1 ст.432 «Посредничество во взяточничестве».
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