В Гомеле открылся павильон нового поколения "Белсоюзпечати".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве информации, подобные объекты — приоритетное направление в развитии торговой сети предприятия. В настоящий момент "Белсоюзпечать" проводит широкомасштабную замену киосков на современные павильоны, которые максимально адаптированы к требованиям современного рынка.

«Данная форма торговли уже опробована в Минске и имеет хорошие отзывы. У покупателя помимо традиционной печатной продукции есть возможность выпить чашку кофе, воспользоваться бесплатным Wi-Fi, зарядить гаджет. В дальнейшем будем продавать билеты на концерты и другие развлекательные мероприятия, принимать оплату коммунальных услуг. Достойные условия и у наших продавцов: кондиционер, отопление позволяют комфортно работать в любую погоду», - отметил генеральный директор "Белсоюзпечати" Игорь Дудич.

При этом товарооборот в павильоне увеличивается в два раза по сравнению с киоском. Следовательно, возрастают и заработные платы продавцов.

В планах предприятия открыть подобные объекты в каждом областном центре и районе. Изменятся будет только размер, а функционал останется прежним. В Гомельской области к концу года появится еще три павильона, уже известно, что один из них откроют в Мозыре.