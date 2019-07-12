|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЕ ОТКРЫЛСЯ "УМНЫЙ" ПАВИЛЬОН "БЕЛСОЮЗПЕЧАТИ"
14:26 12.07.2019
В Гомеле открылся павильон нового поколения "Белсоюзпечати".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве информации, подобные объекты — приоритетное направление в развитии торговой сети предприятия. В настоящий момент "Белсоюзпечать" проводит широкомасштабную замену киосков на современные павильоны, которые максимально адаптированы к требованиям современного рынка.
«Данная форма торговли уже опробована в Минске и имеет хорошие отзывы. У покупателя помимо традиционной печатной продукции есть возможность выпить чашку кофе, воспользоваться бесплатным Wi-Fi, зарядить гаджет. В дальнейшем будем продавать билеты на концерты и другие развлекательные мероприятия, принимать оплату коммунальных услуг. Достойные условия и у наших продавцов: кондиционер, отопление позволяют комфортно работать в любую погоду», - отметил генеральный директор "Белсоюзпечати" Игорь Дудич.
При этом товарооборот в павильоне увеличивается в два раза по сравнению с киоском. Следовательно, возрастают и заработные платы продавцов.
В планах предприятия открыть подобные объекты в каждом областном центре и районе. Изменятся будет только размер, а функционал останется прежним. В Гомельской области к концу года появится еще три павильона, уже известно, что один из них откроют в Мозыре.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 12.07.2019
Курсы в банках
на 12.07.2019
Конвертация в банках
на 12.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте