На бюджетные места в белорусские вузы планируется набрать чуть более 26 тыс. человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, прием документов будут вести 49 вузов, из них 42 - государственной формы собственности и 7 - частной.

Всего в 2019 году в вузы Беларуси планируется принять 54,7 тыс. человек, что на 1% больше плана приема прошлого года. Ожидается, что студентами бюджетной формы обучения станут 26,6 тыс. человек, это на 0,7% превышает план приема 2018 года. Увеличен набор на медицинские, IT-специальности, а также специальности физкультуры и спорта.

Выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педспециальности, могут подавать документы с 12 по 14 июля.

Сегодня министр образования Игорь Карпенко посетил Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка, где ознакомился с ходом вступительной кампании, а также присутствовал на собеседовании с выпускниками педагогических классов. Министр отметил, что ему как руководителю Минобразования не безразлично, кто будет работать педагогом.

"Конкурсная ситуация на бюджетные места в любом случае будет - то, что гарантировано Конституцией Беларуси и законодательством об образовании", - подчеркнул Игорь Карпенко.

Министр напомнил, что в Беларуси выстраивается новая система госзаказа кадров, которая ориентирована в первую очередь на потребности экономики и ее перспективы. Сократился набор на экономические и юридические специальности, что происходит не первый год. Увеличен прием на технические и технологические, медицинские и IT-специальности.