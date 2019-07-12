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ЭКОНОМИКА РБ


СОВЛАДЕЛЬЦЫ ВИТЕБСКОГО ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ФИКТИВНО ПРОДАЛИ БИЗНЕС АСОЦИАЛЬНОМУ МИНЧАНИНУ С ЦЕЛЬЮ «СЭКОНОМИТЬ» БОЛЕЕ 152 ТЫС. РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
13:57 12.07.2019

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области пресечена незаконная деятельность жителей Витебска, в результате которой за 2018 год в бюджет не поступило более 152 тыс. рублей налогов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, трое совладельцев частного предприятия за несколько дней до срока подачи налоговой декларации и уплаты налогов оформили фиктивную продажу долей своей организации безработному минчанину, ведущему асоциальный образ жизни, за вознаграждение в размере 200 рублей. Новый «владелец» бизнеса не подал налоговую декларацию и не заплатил налоги за период хозяйственной деятельности бывших хозяев фирмы. Причиненный государству ущерб превысил 152 тыс. рублей.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении трех витебчан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.

В ходе обысков в офисе коммерческой организации и по месту жительства подозреваемых обнаружено и изъято 38 тыс. долларов и 72 тыс. белорусских рублей. По ходатайству фигурантов уголовного дела все изъятые в ходе обыска денежные средства перечислены в бюджет в счет уплаты налогов в целях возмещения ущерба, причиненного государству.
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