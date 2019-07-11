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ЭКОНОМИКА РБ
ПАССАЖИРОПОТОК НАЦИОНАЛЬНОГО АЭРОПОРТА «МИНСК» ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ВЫРОС ПОЧТИ НА 13%
12:40 12.07.2019
Национальный аэропорт «Минск» в июне 2019 года обслужил 2703 самолето-вылета, что на 8,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. За июнь 2019 года аэропорт обслужил 507646 пассажиров, прирост составил 9,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в I полугодии авиапредприятие обслужило 2201350 пассажиров (прирост 12,9%) и 13324 самолето-вылета (прирост 9,8%).
Согласно информации пограничных органов, 73% спортсменов и гостей II Европейских игр прибыли через пункт пропуска «Национальный аэропорт Минск».
C 19 июня по 1 июля 2019 года аэропорт обслужил 390101 пассажиров, что превышает аналогичный период в 2018 году на 78% (218677 пассажиров).
2458 рейсов – такое количество рейсов аэропорт обслужил в течение вышеуказанного периода. Данная цифра превышает прошлогодний показатель на 11% (2214 рейсов).
Кроме того, в период проведения II Европейских игр зафиксированы рекордные для авиапредприятия показатели по обслуженным самолето-вылетам и пассажирам за одни сутки: 208 рейсов обслужено 21 июня 2019 года, 20276 пассажиров обслужено 1 июля 2019 года.
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