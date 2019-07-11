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ЭКОНОМИКА РБ


УСК ПО МИНСКУ УСТАНАВЛИВАЕТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПОЛУЧЕНИЯ ВЗЯТКИ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА CПЕЦКОМБИНАТА КБО
12:25 12.07.2019

Ленинский районный отдел Следственного комитета Минска продолжает расследование уголовного дела в отношении первого заместителя директора КУП «Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, в настоящий момент следователями установлено четыре эпизода преступной деятельности обвиняемого.

По данным следствия, в декабре 2018 года и в феврале 2019 года мужчина принял от граждан в качестве взятки 1200 долларов США и 800 долларов США за решение вопроса, входившего в его компетенцию. Мужчина предоставил два свободных участка для погребения за вознаграждение, хотя, согласно действующему законодательству, гражданам они должны предоставляться бесплатно.

Кроме того, в октябре 2014 года и в январе 2019 года мужчина получил от двух своих работников дорогостоящие спиртные напитки за неувольнение и непривлечение их к дисциплинарной ответственности.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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