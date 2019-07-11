В Минске РУП «Редакция журнала «Дело (Восток+Запад)» наградило лауреатов республиканского конкурса «Зубры экономики-2019» (до ребрендинга в июне 2019 г. – «Человек своего Дела»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС организаторы, лауреатами конкурса стали:

ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» в номинации «За значительный вклад в развитие промышленной отрасли Беларуси»;

РУПП «Гранит» в номинации «За достижение высоких показателей на белорусском и зарубежном рынках в строительной отрасли»;

ОАО «Стеклозавод «Неман» в номинации «За активное продвижение отечественного бренда»;

ЗАО «ИВ-Инвест» в номинации «За креативность и нестандартность мышления в решении стратегических задач»;

КПУП «Кондитерская фабрика «Витьба» в номинации «За поддержание традиционного качества продукции в кондитерской отрасли»;

РУП «СГ-ТРАНС» в номинации «За высокую эффективность, качество и уровень организации работы»;

ОАО «Гомельстройматериалы» в номинации «За сохранение традиций качества в строительной сфере»;

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» в номинации «За внедрение передовых технологических решений в машиностроении»;

ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» в номинации «За успешную деятельность по расширению рынков сбыта»;

Сморгонское районное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» в номинации «За существенный вклад в развитие экономического потенциала региона»;

РУП «Минскоблгаз» в номинации «За весомый вклад в развитие энергетической отрасли страны»;

ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод» в номинации «За новаторский подход в организации работы»;

ОАО «Лидагропроммаш» в номинации «За весомый вклад в развитие сельскохозяйственного машиностроения»;

УП «Мингаз» в номинации «За значительный вклад в развитие энергетической безопасности страны»;

ОАО «СЛОНИММЕБЕЛЬ» в номинации «За создание позитивного имиджа отечественной продукции на белорусском и зарубежном рынках»;

ОАО «МИЛКАВИТА» в номинации «За создание клиентоориентированного имиджа компании»;

ОАО «Могилевлифтмаш» в номинации «За существенный рост объемов экспортной продукции»;

ОАО «АСБ Беларусбанк» в номинации «За значительный вклад в развитие финансовой сферы страны», а также премия «Горящее сердце» за проекты «Мост в будущее» и «Родительский дом»;

ОАО «Здравушка-милк» в номинации «За реформаторский поиск и деловую компетентность в управлении предприятием»;

ОАО «Энерготехпром» в номинации «За успешную реализацию проекта по установке оборудования на Белорусской АЭС»;

ОАО «Минский завод гражданской авиации №407» в номинации «За внедрение успешной антикризисной стратегии»;

КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод» в номинации «За высокую эффективность работы по сохранению и защите окружающей среды»;

Торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» в номинации «За высокий профессионализм и в реализации лекарственного обеспечения»;

Коммунальное унитарное производственно-строительное предприятие «БРЕСТЖИЛСТРОЙ» в номинации «За динамичное развитие предприятия в строительной сфере»;

СООО «БМЗ-ГКС» в номинации «За организацию высокоэффективного производства»;

ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» в номинации «За поддержание статуса лидера по объемам произведенной продукции»;

ОАО «Белинвестбанк» в номинации «За активную разработку и внедрение инновационных технологий в финансовой сфере»;

ОАО «САТУРН-1» в номинации «За достижение высоких экспортных результатов в промышленности»;

ОАО «Белагропромбанк» в номинации «За существенный вклад в развитие экономического потенциала регионов страны».

В предварительном отборе кандидатов принимали участие министерства и ведомства, органы исполнительной власти и общественные объединения. Было предложено более 100 претендентов.

Совет конкурса при решающем выборе обращал внимание не только на показатели экономической деятельности предприятий, но и на личные качества руководителей (целеустремленность, профессионализм, умение нестандартно мыслить и др.).

Лауреатам вручили дипломы, призы и скульптурные композиции Я.А. Филипповича «Мощь и сила белорусского бизнеса "Зубр"».