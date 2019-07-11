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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОКУРАТУРА ВОЛКОВЫССКОГО РАЙОНА ВЫЯВИЛА САМОВОЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ГАРАЖНОМ КООПЕРАТИВЕ
11:46 12.07.2019

Прокуратура Волковысского района установила на территории Гаражно-потребительского строительного кооператива №2 д. Пекари (ГСПК) факты самовольного строительства и эксплуатации незаконно возведенных гаражей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Герпрокуратуре, ГСПК зарегистрировали около 20 лет назад. Члены кооператива имели право возводить гаражи в соответствии с решением общего собрания о выделении определенного места каждому члену кооператива и утвержденным строительным проектом с учетом требований законодательства, в том числе технических нормативных правовых актов, соблюдая при этом права других членов кооператива.

К слову, перепланировка территории кооператива без внесения изменений в утвержденный архитектурный проект или утвержденную часть строительного проекта не допускается.

На основании строительного проекта размеры гаражей в д.Пекари должны составлять 4,0 м х 6,0 м х 2,5 м.

Однако в ходе проверки выяснилось, что в ГСПК имеется множество двухуровневых гаражей с наружными стационарными лестницами для подъема на второй этаж. Такие гаражи члены ГСПК построили самовольно, без соблюдения установленных требований и внесения изменений в проект.

Вполне очевидно, что помещения, расположенные на вторых этажах гаражей, не предназначены для хранения транспортных средств.

Одному из членов ГСПК в 2013 году решением общего собрания под строительство гаража для шиномонтажного центра предоставили 6 земельных участков. Не соблюдая проектные размеры, на выделенной земле он построил двухэтажное здание с наружной лестницей на второй этаж, а шиномонтажный центр до сих пор в эксплуатацию так и не ввел.

Во время проверки строительный и бытовой мусор членов гаражного кооператива находился вне мест санкционированного хранения. Как выяснилось, схемы обращения с отходами общее собрание ГСПК не утверждало. Более того, общее собрание не утверждало даже правила эксплуатации гаражей, обязательные для выполнения членами кооператива на его территории и территории, прилегающей к кооперативу.

Надлежащий контроль за деятельностью данного ГСПК должностные лица районного исполнительного комитета в течение длительного периода времени не осуществляли.
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