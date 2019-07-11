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ЭКОНОМИКА РБ
ОСТАНОВКА «ДВОРЕЦ СПОРТА» НА СТОЛИЧНОМ ПРОСПЕКТЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОТМЕНЯЕТСЯ ВЕЧЕРОМ 15 ИЮЛЯ
11:12 12.07.2019
Остановка общественного транспорта «Дворец спорта» для всех проходящих маршрутов отменяется 15 июля с 18.00 до 22.30.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», это сделано в целях обеспечения общественного порядка при проведении на открытой площадке у здания Дворца спорта по просп. Победителей, 4 массового мероприятия.
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