ЭКОНОМИКА РБ

ОСТАНОВКА «ДВОРЕЦ СПОРТА» НА СТОЛИЧНОМ ПРОСПЕКТЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОТМЕНЯЕТСЯ ВЕЧЕРОМ 15 ИЮЛЯ

11:12 12.07.2019 Остановка общественного транспорта «Дворец спорта» для всех проходящих маршрутов отменяется 15 июля с 18.00 до 22.30. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», это сделано в целях обеспечения общественного порядка при проведении на открытой площадке у здания Дворца спорта по просп. Победителей, 4 массового мероприятия.