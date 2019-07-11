Комитет государственного имущества Мингорисполкома назвал состоявшиеся 10 июля 2019 года торги уникальными.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, начальная цена предмета аукциона (6 незавершенных незаконсервированных капитальных строений) была определена в 6 базовых величин.

На аукцион выставлялись находящиеся в хозяйственном ведении РУП «Белмедпрепараты», расположенные по ул. Корженевского, 18Б, 18Б/1, 18Б/2, 18Б/3, 18Б/4, 18Б/5 в г. Минске. В ходе активных торгов начальная цена имущества возросла более чем в 6000 раз. В результате оно было продано юридическому лицу за 1020000 белорусских рублей.

Следует отметить, что имущество ранее уже пытались продать на аукционе с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, определенной законодательством, в 2017 году. Однако такой результат был получен впервые.