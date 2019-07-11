За январь-июнь 2019 года в консолидированный бюджет столицы поступило порядка 6,5 млрд рублей налоговых платежей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, средства были распределены между республиканской и городской казной. В первую перечислено 62,3% финансовых ресурсов (около 4 млрд рублей), во вторую — 37,7% (порядка 2,5 млрд).

Значительная часть доходов консолидированного бюджета сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость. Доля поступлений от НДС в общем объеме — 43,7%.

Также весомы объемы платежей по подоходному налогу (16,4%), налогу на прибыль (11%), акцизам (4,8%), налогу на доходы (2,3%), налогу на недвижимость (2,2%), налогу при упрощенной системе налогообложения (2%), земельному налогу (1,7%).