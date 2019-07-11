ОАО «БПХО» (торговая марка «Блакiт») разработало ткань «АкриЭль», которая может быть использована как «вечная» скатерть.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», ткань имеет ряд преимуществ: грязе- и водоустойчива, термоустойчива, устойчива к УФ-излучению, не скользит, не имеет запаха, экологична и проста в уходе.