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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «БПХО» РАЗРАБОТАЛО УНИКАЛЬНУЮ ТКАНЬ «АКРИЭЛЬ»
09:48 12.07.2019
ОАО «БПХО» (торговая марка «Блакiт») разработало ткань «АкриЭль», которая может быть использована как «вечная» скатерть.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», ткань имеет ряд преимуществ: грязе- и водоустойчива, термоустойчива, устойчива к УФ-излучению, не скользит, не имеет запаха, экологична и проста в уходе.
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