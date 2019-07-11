В консолидированный бюджет Брестской области за январь-июнь 2019 года поступило 780,5 млн. рублей налогов и иных платежей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, в сопоставимых ценах платежи консолидированного бюджета увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5%. или на 4,2 млн. рублей.

Основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений подоходного налога (293,7 млн. руб. или 37,6%), налога на добавленную стоимость (67,6 млн. руб. или 8,7%), налога на прибыль (92,4 млн. руб. или 11,8%), дивидендов и части прибыли (56,5 млн. руб. или 7,2%), налога на недвижимость (55,6 млн. руб. или 7,1%), акцизов (48,0 млн. руб. или 6,2%), налога при упрощенной системе налогообложения (31,1 млн. руб. или 4,0%).

Государственными организациями уплачено в бюджет 470,4 млн. рублей или 60,3% от всех поступлений, негосударственными – 252,6 млн. руб. или 32,4%.

От индивидуальных предпринимателей поступило 32,8 млн. рублей (4,2%), от физических лиц – 24,7 млн. руб. или 3,2%.