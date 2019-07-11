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ЭКОНОМИКА РБ


РЕАЛИЗОВАН ПЕРВЫЙ ПРЕДЫНВЕСТИЦИОННЫЙ АКТИВ ПРОЕКТА МИНПРИРОДЫ БЕЛАРУСИ
09:23 12.07.2019

На электронной торговой площадке Белорусской универсальной товарной биржи 11 июля состоялась продажа предынвестиционного актива, подготовленного в рамках проекта Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Программы развития ООН и Глобального экологического фонда «Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минприроды, на торги был выставлен лот по продаже предынвестиционного актива для строительства и эксплуатации 7 ветроэнергетических установок суммарной мощностью 25 МВт при средней скорости ветра на высоте ветроколеса (110 м) более 6,3 м/с, расположенного в Витебской области, Лиозненском районе, вблизи д. Велешковичи.

Торгам предшествовала процедура предквалификации потенциальных участников. В соответствии с результатами предквалификации было подано предложение только одного участника. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и процедурами Белорусской универсальной товарной биржи предмет электронных торгов был продан единственному участнику по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
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