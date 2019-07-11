|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РЕАЛИЗОВАН ПЕРВЫЙ ПРЕДЫНВЕСТИЦИОННЫЙ АКТИВ ПРОЕКТА МИНПРИРОДЫ БЕЛАРУСИ
09:23 12.07.2019
На электронной торговой площадке Белорусской универсальной товарной биржи 11 июля состоялась продажа предынвестиционного актива, подготовленного в рамках проекта Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Программы развития ООН и Глобального экологического фонда «Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минприроды, на торги был выставлен лот по продаже предынвестиционного актива для строительства и эксплуатации 7 ветроэнергетических установок суммарной мощностью 25 МВт при средней скорости ветра на высоте ветроколеса (110 м) более 6,3 м/с, расположенного в Витебской области, Лиозненском районе, вблизи д. Велешковичи.
Торгам предшествовала процедура предквалификации потенциальных участников. В соответствии с результатами предквалификации было подано предложение только одного участника. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и процедурами Белорусской универсальной товарной биржи предмет электронных торгов был продан единственному участнику по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 11.07.2019
Курсы в банках
на 12.07.2019
Конвертация в банках
на 12.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте