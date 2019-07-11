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ЭКОНОМИКА РБ


В РАМКАХ ВЫСТАВКИ BELTEXINDUSTRY-2019 ВПЕРВЫЕ 2 ОКТЯБРЯ ПРОЙДЕТ ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНАЯ СЕССИЯ
17:39 11.07.2019

Впервые 2 октября в рамках 44-й международной выставки по оптовой продаже товаров легкой промышленности BelTexIndustry-2019 пройдет торгово-закупочная сессия «ЗАКУПКИ: Retail & Fashion».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», цель проекта — установление первичных деловых знакомств между компаниями. Переговоры с потенциальными торговыми партнерами (основные торговые организации рынка Беларуси) организовываются по принципу «все со всеми». Согласно таймингу, одна компания проводит встречи со всеми возможными участниками проекта, длительность раунда переговоров на одну компанию – до 10 минут.

Организатор блиц-переговоров — «РитейлМаркетинг», консалтинговая компания.

Зарегистрироваться для участия в торгово-закупочной сессии можно здесь.
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