Техника холдинга «АМКОДОР» представлена на «Всероссийском дне поля», который проходит в Пушкине Ленинградской области (Россия) 10-12 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, официальный дистрибьютор «АМКОДОР» по Северо-Западному федеральному по округу – дилер по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям ООО «Амкодор-СЗ» представляет на «Всероссийском дне поля» погрузчики универсальные АМКОДОР 320 и АМКОДОР 352С, а также гамму сменных рабочих органов к многофункциональной технике нашего предприятия.

Кроме того, на выставке можно получить подробную информацию по всей линейке машин, в том числе по зерноочистительно-сушильным комплексам, необходимым аграриям в послеуборочной доработке зерна.