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ЭКОНОМИКА РБ
ТЕХНИКА «АМКОДОР» ПРЕДСТАВЛЕНА НА «ВСЕРОССИЙСКОМ ДНЕ ПОЛЯ» В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
17:25 11.07.2019
Техника холдинга «АМКОДОР» представлена на «Всероссийском дне поля», который проходит в Пушкине Ленинградской области (Россия) 10-12 июля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, официальный дистрибьютор «АМКОДОР» по Северо-Западному федеральному по округу – дилер по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям ООО «Амкодор-СЗ» представляет на «Всероссийском дне поля» погрузчики универсальные АМКОДОР 320 и АМКОДОР 352С, а также гамму сменных рабочих органов к многофункциональной технике нашего предприятия.
Кроме того, на выставке можно получить подробную информацию по всей линейке машин, в том числе по зерноочистительно-сушильным комплексам, необходимым аграриям в послеуборочной доработке зерна.
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