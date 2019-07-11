В 1-м полугодии 2019 г. объем сделок, совершенных в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ), достиг 2,3 млрд BYN, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает сайт БУТБ, сСвыше трети биржевого товарооборота пришлось на секцию лесопродукции, где сумма сделок с начала года составила 879 млн BYN, увеличившись на 32%. Положительная динамика обеспечена тремя ключевыми группами товаров: круглыми лесоматериалами на внутреннем рынке и пиломатериалами и щепой на внешнем. В частности, кругляка реализовано на 356 млн BYN, или на 33% больше, чем в 1-м полугодии 2018 г. В свою очередь экспорт пилопродукции прибавил 18%, достигнув 306 млн BYN, а продажи щепы и древесных отходов выросли на 44%, до 79 млн BYN. Высокие показатели роста были характерны и для закупаемых отечественными предприятиями услуг по лесозаготовке и проведению лесохозяйственных мероприятий. С начала года таких услуг реализовано на 83 млн BYN, что на 84% превосходит результат января—июня 2018 г. Кроме того, вследствие повышения спроса на бумажную продукцию на внутреннем рынке объем ее реализации через биржу вырос на 18%, до 20 млн BYN.

Динамика товарооборота по секции металлопродукции по итогам полугодия сложилась отрицательной, снизившись на 4%, до 681 млн BYN, при том что в натуральном выражении наблюдался рост 12%. Более низкий показатель в денежном выражении обусловлен падением цен на самую востребованную товарную группу — черные металлы и изделия из них. В результате сумма сделок с данной категорией товаров на внутреннем рынке сократилась на 6%, до 504 млн BYN. Помимо этого, завершение строительных работ на Белорусской АЭС негативно отразилось на закупках кабельной продукции на биржевых торгах, что привело к снижению суммы сделок с ней на 13%, до 37 млн BYN. В минус также ушли продажи цветных металлов и изделий из них — на 11%, до 32 млн BYN, и кокса — на 4%, до 6,2 млн BYN. Вместе с тем импорт угля, приобретаемого преимущественно отечественными цементными заводами, наоборот вырос на 19% и составил 82 млн BYN, тем самым окончательно переломив отрицательный тренд, имевший место в начале года.

Секция сельхозпродукции обеспечила 496 млн BYN биржевого товарооборота, превысив показатель прошлого года на 57%. Основными драйверами роста на внутреннем рынке стали злаковые и кормовые добавки, сычужные сыры и сухое молоко, в то время как в экспорте лидировало сливочное масло, сухое молоко, а также ржаная и пшеничная мука. Так, поставки злаковых и кормовых добавок через биржу выросли на 62%, до 121 млн BYN, реализация сыров увеличилась в 9,4 раза, до 40 млн BYN, а сухого молока закуплено в 47 раз больше — на сумму 48 млн BYN. В экспортном направлении доминировало сливочное масло с суммой сделок 58 млн BYN (в 3 раза больше, чем в 1-м полугодии 2018 г.), сухое молоко с суммой сделок 16 млн BYN (рост в 2,4 раза) и ржаная и пшеничная мука с суммой сделок 7 млн BYN (на 91% больше). Также на 94%, до 22 млн BYN, увеличилась реализация растительных масел и семян масличных белорусским сельхозпредприятиям и в 6,6 раза, до 19 млн BYN, улучшился показатель по закупке сливочного масла для внутреннего потребления. В то же время в связи со снижением цен сократился стоимостной объем продаж шротов масличных отечественным потребителям — на 9%, до 127 млн BYN, а экспорт технического казеина составил менее трети от прошлогоднего результата — 1,7 млн BYN.

Секция промышленных и потребительских товаров завершила полугодие с ростом 16% при сумме сделок 212 млн BYN. В число самых востребованных товарных позиций вошли изделия из камня, цемента и гипса, а также оборудование и механизмы. Кроме того, на 18 млн BYN реализовано продукции в рамках секции перспективных товаров, созданной на БУТБ в мае текущего года и ориентированной на экспорт стройматериалов.

По состоянию на 1 июля 2019 года на БУТБ аккредитовано 21 587 компаний, включая 4 315 нерезидентов из 61 страны.