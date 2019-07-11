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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУ МИНСКОМ И ВИЛЬНЮСОМ НАЧАЛ КУРСИРОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДНЕВНОЙ ПОЕЗД
14:25 11.07.2019
Белорусская железная дорога назначила дополнительный поезд международных линий № 809/810 Минск-Вильнюс.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, состав будет курсировать до 31 августа 2019 года в дневное время один раз в неделю по субботам. В пути следования поезд делает остановки по станциям Молодечно, Сморгонь и Гудогай.
Поезд № 809 Минск-Вильнюс отправляется из Минска в 13 часов 50 минут и прибывает в Вильнюс в 17 часов.
В обратном направлении поезд № 810 Вильнюс-Минск отправляется в 12 часов 40 минут и прибывает в Минск в 15 часов 50 минут.
Пограничный и таможенный контроль на территории Беларуси пассажиры проходят на станции Гудогай, а на территории Литвы — в терминале станции Вильнюс.
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