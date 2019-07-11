Белорусская железная дорога назначила дополнительный поезд международных линий № 809/810 Минск-Вильнюс.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, состав будет курсировать до 31 августа 2019 года в дневное время один раз в неделю по субботам. В пути следования поезд делает остановки по станциям Молодечно, Сморгонь и Гудогай.

Поезд № 809 Минск-Вильнюс отправляется из Минска в 13 часов 50 минут и прибывает в Вильнюс в 17 часов.

В обратном направлении поезд № 810 Вильнюс-Минск отправляется в 12 часов 40 минут и прибывает в Минск в 15 часов 50 минут.

Пограничный и таможенный контроль на территории Беларуси пассажиры проходят на станции Гудогай, а на территории Литвы — в терминале станции Вильнюс.