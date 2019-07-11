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ЭКОНОМИКА РБ


КОЛЛЕГИЯ ГОСКОМИМУЩЕСТВА РАССМОТРИТ ВОПРОС О ВЫПОЛНЕНИИ ООО «КОРПОРАЦИЯ «ВОЛМА» ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ ОАО «БЕЛГИПС»
14:08 11.07.2019

На коллегии Госкомимущества сегодня рассмотрят вопрос о выполнении ООО «Корпорация «Волма» обязательств по договору купли-продажи акций ОАО «БЕЛГИПС».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, к участию в работе заседания приглашены: представители Министерства архитектуры и строительства, ООО «Корпорация «Волма», ОАО «БЕЛГИПС». Договор купли-продажи акций между Государственным комитетом по имуществу и обществом с ограниченной ответственностью «Корпорация «ВОЛМА» (Российская Федерация) был заключен 21 января 2014 года.

В соответствии с указом от 16 января 2014 года № 34 «О некоторых вопросах открытого акционерного общества «БЕЛГИПС» и договором принадлежащие Республике Беларусь 1 млн 978 тыс. 75 акций (99,5% уставного фонда) ОАО «БЕЛГИПС» были проданы ООО «Корпорация «ВОЛМА» по рыночной стоимости за $5,27 млн.

Акции были проданы на условиях заключения ООО «Корпорация «Волма» с белорусским государством инвестиционного договора о реализации инвестпроекта по модернизации действующего производства ОАО «БЕЛГИПС» и строительстве в поселке Гатово под Минском завода по производству строительных материалов на основе гипса.

Договором также предусматривалось, что «Волма» до 1 июня 2019 года инвестирует в проект не менее 47 млн евро.
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