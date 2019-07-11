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ЭКОНОМИКА РБ


ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ БЕЛАРУСИ СНЯТЫ ЗАПРЕТЫ НА ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСОВ
13:57 11.07.2019

Во всех регионах республики сняты запреты на посещение лесов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства лесного хозяйства, соответствующие решения были приняты райисполкомами после стабилизации пожароопасной обстановки в лесном фонде.

Напомним, с начала года в лесном фонде Минлесхоза произошло уже более 500 лесных пожаров. Как показывает анализ, в 9 из 10 случаев возгорания происходят по вине человека (выжигание сухой растительности, брошенные окурки и т.д.).

Введение запрета на посещение лесов – мера, направленная на обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда.

Согласно Лесному кодексу, решение о введении запрета на посещение лесного фонда в пожароопасный сезон принимается местными распорядительными и исполнительными органами при угрозе возникновения лесных пожаров. При этом ключевым фактором при принятии такого решения являются погодные условия: температура, отсутствие осадков, ветра и т.д.

Как правило, меры ограничительного характера вводятся при наступлении 4 класса пожарной опасности по условиям погоды, когда стоит жаркая, сухая погода, отсутствуют осадки, и пожар может возникнуть от малейшей искры.

Введение запрета подразумевает полный отказ от посещения лесов гражданами (в том числе для прогулок, отдыха на природе и т.д.), а также въезд транспорта, за исключением служебного.
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