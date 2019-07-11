За январь-май 2019 года Беларусь снизила экспорт товаров и услуг на 2,9% до 16412,1 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка Беларуси, внешнеторговый оборот товаров и услуг сложился в сумме 32687,5 млн долларов, что на 2,2% меньше, чем за январь-май прошлого года. В том числе экспорт составил 16412,1 млн долларов (снижение на 2,9%), импорт – 16275,4 млн (снижение на 1,4%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило 136,7 млн долларов.

Внешнеторговый оборот товаров снизился на 2,8% до 27205,2 млн долларов. Экспорт товаров упал на 4,2% до 12926,1 млн долларов, импорт – на 1,5% до 14279,1 млн долларов. Сальдо сложилось отрицательным на уровне 1353 млн долларов.

Внешнеторговый оборот услуг за январь-май составил 5482,3 млн долларов (101% к уровню аналогичного периода предыдущего года). Экспорт услуг составил 3486 млн долларов (102,3%), импорт – 1996,3 млн долларов (98,8%). Сальдо внешней торговли услугами в январе-мае сложилось положительным на уровне 1489,7 млн долларов (темп роста – 107,5%).