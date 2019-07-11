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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ОБНАРУЖИЛИ В ТАЙНИКЕ ИЗ Б/У АВТОЗАПЧАСТЕЙ ДВА ЯПОНСКИХ ВНЕДОРОЖНИКА НА 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
13:19 11.07.2019
Гродненские таможенники в пункте пропуска «Каменный Лог» с применением инспекционно-досмотрового комплекса обнаружили два японских внедорожника, которые были спрятаны в грузовом отсеке машины, следовавшей из Литвы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, согласно представленным документам, в автомобиле перевозились б/у автозапчасти стоимостью более 7,5 тыс. рублей. Однако по результатам сканирования установлено наличие в автопоезде иного товара.
Полуприцеп был оборудован фальшстенками, по всему периметру которых и размещались заявленные автомобильные запчасти. Внутри сооруженного подобным образом тайника находились два легковых автомобиля TOYOTARAV4 2018 и LEXUSGXF 2015 годов выпуска.
Незаконно перемещаемые через границу внедорожники, стоимость которых составила более 150 тыс. рублей, а также грузовой автомобиль с полуприцепом изъяты. Таможней начат административный процесс по ч.2 ст. 14.1 КоАП, проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.
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