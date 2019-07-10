Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY проанализировал ситуацию на рынке труда Беларуси, представив основные итоги 2 квартала.

Во 2 квартале 2019 года на сайте rabota.tut.by наблюдался рост количества вакансий - +18,2% по отношению к 1 кварталу 2019 года, что обусловлено сезонностью. Наибольший прирост наблюдался в следующих профобластях: «Рабочий персонал» - +33,7% (во 2 квартале по сравнению с 1 кварталом); «Строительство, недвижимость» - +24,3%; «Туризм, гостиницы, рестораны» - +23,2%; «Транспорт, логистика» - +21,8%.

Наиболее заметное увеличение количества вакансий произошло в июне - +10,9%.

Лидирующие позиции по количеству вакансий стабильно занимают следующие профессиональные сферы: «Продажи» (27,6% от общего количества вакансий), «Информационные технологии» (12,4%), «Рабочий персонал» (12,2%), «Транспорт и логистика» (11,1%) и «Производство» (9,7%).

Во 2 квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество активных резюме выросло на 6%. Но относительно 1 квартала 2019 года – снизилось на 1,9% (наибольшее падение – в июне). Это связано с тем, что многие люди в летний период предпочитают отдыхать и откладывают поиск работы до лучших времен.

Ситуация в структуре резюме существенно не изменилась. Активнее всего во 2 квартале 2019 года работу искали студенты и молодые специалисты, а также представители следующих профессиональных сфер: «Продажи»; «Транспорт, логистика»; «Производство»; «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы».

На данный момент в целом по Беларуси на одну вакансию на сайте rabota.tut.by приходится 6,6 резюме, что принято считать в пределах нормы. В 1 квартале 2019 года данный показатель равнялся 7,9 резюме на одну вакансию.

Конкуренция на рынке труда отличается в зависимости от опыта работы соискателя и профессиональной области. Сложнее всего найти работу людям без опыта и молодым специалистам – 25,8 резюме на 1 вакансию. Конкуренция, например, в сфере искусства, развлечения и масс-медиа оказалась чуть выше средней по рынку труда – 7,1 резюме на 1 вакансию.