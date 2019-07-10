ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ НА ОДНУ ВАКАНСИЮ ПРИХОДИТСЯ 6,6 РЕЗЮМЕ – РАБОТА.TUT.BY
12:54 11.07.2019

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY проанализировал ситуацию на рынке труда Беларуси, представив основные итоги 2 квартала.

Во 2 квартале 2019 года на сайте rabota.tut.by наблюдался рост количества вакансий - +18,2% по отношению к 1 кварталу 2019 года, что обусловлено сезонностью. Наибольший прирост наблюдался в следующих профобластях: «Рабочий персонал» - +33,7% (во 2 квартале по сравнению с 1 кварталом); «Строительство, недвижимость» - +24,3%; «Туризм, гостиницы, рестораны» - +23,2%; «Транспорт, логистика» - +21,8%.

Наиболее заметное увеличение количества вакансий произошло в июне - +10,9%.

Лидирующие позиции по количеству вакансий стабильно занимают следующие профессиональные сферы: «Продажи» (27,6% от общего количества вакансий), «Информационные технологии» (12,4%), «Рабочий персонал» (12,2%), «Транспорт и логистика» (11,1%) и «Производство» (9,7%).

Во 2 квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество активных резюме выросло на 6%. Но относительно 1 квартала 2019 года – снизилось на 1,9% (наибольшее падение – в июне). Это связано с тем, что многие люди в летний период предпочитают отдыхать и откладывают поиск работы до лучших времен.

Ситуация в структуре резюме существенно не изменилась. Активнее всего во 2 квартале 2019 года работу искали студенты и молодые специалисты, а также представители следующих профессиональных сфер: «Продажи»; «Транспорт, логистика»; «Производство»; «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы».

На данный момент в целом по Беларуси на одну вакансию на сайте rabota.tut.by приходится 6,6 резюме, что принято считать в пределах нормы. В 1 квартале 2019 года данный показатель равнялся 7,9 резюме на одну вакансию.

Конкуренция на рынке труда отличается в зависимости от опыта работы соискателя и профессиональной области. Сложнее всего найти работу людям без опыта и молодым специалистам – 25,8 резюме на 1 вакансию. Конкуренция, например, в сфере искусства, развлечения и масс-медиа оказалась чуть выше средней по рынку труда – 7,1 резюме на 1 вакансию.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.07.2019
валюта курс
EUR 2.2954
USD 2.0467
RUB 3.2091
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2954 -0.0017
USD 2.0467 -0.0031
RUB 3.2091 -0.0034
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2920 2.2950
USD 2.0320 2.0380
RUB 3.2180 3.2290
подробнее

Конвертация в банках
на 11.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1240 1.1300
EUR/RUB 70.8100 71.4000
USD/RUB 62.9000 63.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте