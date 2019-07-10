Заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета Андрей Клец проведет 13 июля прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестском облисполкоме, с 9.00 до 12.00 по телефону (8-0162) 21-31-21 можно получить ответы по вопросам оказания услуг населению, бытового обслуживания, торговли, придорожного сервиса (в части торговли и общественного питания), защиты прав потребителей, работы организаций промышленности, в том числе своевременности выплаты заработной платы, качества и конкурентоспособности продукции промышленности, развития науки и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности и др.