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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ БРЕСТСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА ПРОВЕДЕТ 13 ИЮЛЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
12:48 11.07.2019
Заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета Андрей Клец проведет 13 июля прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестском облисполкоме, с 9.00 до 12.00 по телефону (8-0162) 21-31-21 можно получить ответы по вопросам оказания услуг населению, бытового обслуживания, торговли, придорожного сервиса (в части торговли и общественного питания), защиты прав потребителей, работы организаций промышленности, в том числе своевременности выплаты заработной платы, качества и конкурентоспособности продукции промышленности, развития науки и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности и др.
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