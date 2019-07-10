В сельскохозяйственных организациях республики в текущем году уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) составляет 2251 тыс. га, что на 273,9 тыс. га больше прошлогоднего.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, аграрии республики приступили к уборке урожая. Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) убраны на 50,4 тыс. гектаров (2,33% к уборочной площади), намолочено 157,4 тыс. тонн зерна при средней урожайности 31,2 ц/га.

Завершается уборка озимой сурепицы. Убрано – 31,5 тыс. гектаров (99% к уборочной площади). Намолочено ее 32,4 тыс. тонн.

Ведутся работы по уборке озимого рапса. Убрано его 131,2 тыс. гектаров (41% подлежащих уборке площадей). Намолочено 215,5 тыс. тонн маслосемян рапса.

Для уборки и доработки урожая зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях республики имеется 8,8 тыс. зерноуборочных комбайнов, 4,6 тыс. приставок для уборки рапса, 2,6 тыс. зерноочистительно-сушильных комплексов. По состоянию на 10 июля готовность парка зерноуборочных комбайнов составляет 83%, зерноочистительно-сушильных комплексов – 85%.

Для завершения подготовки техники и поддержания ее готовности на складах холдинга «Гомсельмаш» и РО «Белагросервис» имеются в достаточном количестве запасные части.

Для проведения уборочных работ в сжатые сроки недостающее количество механизаторов, в том числе комбайнеров привлечено за счет выпускников и практикантов учреждений образования, с других работ в хозяйствах и промышленных предприятий.