|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СТОЛИЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ МИЛИЦИЯ ПРЕСЕКЛА НЕЛЕГАЛЬНУЮ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЮ ФОТО- И ВИДЕОТЕХНИКОЙ
12:09 11.07.2019
Столичная коммерческая фирма за 2,5 года торговли фото- и видеотехникой не уплатила в бюджет более 500 тыс. рублей налогов. Серую схему поставки в Беларусь дорогостоящей техники раскрыли работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, оперативники финансовой милиции установили, что директор фирмы в 2017-2019 годах не отражал в бухучете часть выручки, полученной от реализации фото- и видеотехники через специализированный интернет-портал и интернет-магазин. Для прикрытия своей противоправной деятельности коммерческая фирма использовала реквизиты подконтрольного индивидуального предпринимателя, от имени которого за наличный расчет реализовывалась техника (без оформления выручки в бухгалтерии).
Профессиональные фотоаппараты, фотовспышки, фотообъективы известных брендов, системы видеонаблюдения, профессиональные видеокамеры, квадрокоптеры закупалась в России за наличный расчет. Для их доставки в Минск коммерческая фирма пользовалась услугами курьеров либо транспортных компаний.
Уход от налогов позволял формировать более низкую цену, чем у продавцов-конкурентов, и этим привлекать покупателей. Всего за 2,5 года «успешной» работы коммерческой структуры в бюджет не поступило более 500 тыс. рублей.
За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении 37-летнего директора фирмы и двух его пособников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.
В ходе обысков по их месту жительства изъяты компьютерная техника и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности. На 186 единиц фото- и видеотехники, а также 6 легковых автомобилей наложен арест.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 10.07.2019
Курсы в банках
на 11.07.2019
Конвертация в банках
на 11.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте