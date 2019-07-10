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ЭКОНОМИКА РБ


СТОЛИЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ МИЛИЦИЯ ПРЕСЕКЛА НЕЛЕГАЛЬНУЮ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЮ ФОТО- И ВИДЕОТЕХНИКОЙ
12:09 11.07.2019

Столичная коммерческая фирма за 2,5 года торговли фото- и видеотехникой не уплатила в бюджет более 500 тыс. рублей налогов. Серую схему поставки в Беларусь дорогостоящей техники раскрыли работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, оперативники финансовой милиции установили, что директор фирмы в 2017-2019 годах не отражал в бухучете часть выручки, полученной от реализации фото- и видеотехники через специализированный интернет-портал и интернет-магазин. Для прикрытия своей противоправной деятельности коммерческая фирма использовала реквизиты подконтрольного индивидуального предпринимателя, от имени которого за наличный расчет реализовывалась техника (без оформления выручки в бухгалтерии).

Профессиональные фотоаппараты, фотовспышки, фотообъективы известных брендов, системы видеонаблюдения, профессиональные видеокамеры, квадрокоптеры закупалась в России за наличный расчет. Для их доставки в Минск коммерческая фирма пользовалась услугами курьеров либо транспортных компаний.

Уход от налогов позволял формировать более низкую цену, чем у продавцов-конкурентов, и этим привлекать покупателей. Всего за 2,5 года «успешной» работы коммерческой структуры в бюджет не поступило более 500 тыс. рублей.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении 37-летнего директора фирмы и двух его пособников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.

В ходе обысков по их месту жительства изъяты компьютерная техника и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности. На 186 единиц фото- и видеотехники, а также 6 легковых автомобилей наложен арест.
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