Зарплаты бюджетников и стипендии за июнь индексироваться не будут.

По информации Национального статистического комитета Беларуси, индекс потребительских цен за июнь 2019 г. к маю 2019 г. составил 99,9%.

Таким образом, индекс потребительских цен за июнь 2019 г. не превысил пятипроцентного порога:

к январю 2019 г. – месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета;

к маю 2019 г. – месяцу пересмотра денежных доходов (заработной платы, государственных стипендий обучающимся, стипендий клиническим ординаторам, стипендий работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемых из бюджетных источников, устанавливаемых от размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, в связи с этим указанные виды доходов за июнь 2019 г. не индексируются.

Минимальная заработная плата установлена с 1 января 2019 г. в размере 330 руб. постановлением Совета министров №870 от 5 декабря 2018 г.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Денежные доходы населения за июнь 2019 г., подлежащие индексации в соответствии с законодательством, индексируются в пределах 224,02 руб.