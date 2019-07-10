|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДВОЙНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА УСЛУГ ИНТЕРНЕТ-ПОДПИСКИ ВВОДИТСЯ В БЕЛАРУСИ
11:07 11.07.2019
Для однозначного определения действия абонента и исключения неосознанных или случайных подписок в апреле 2019 года Министерство связи и информатизации инициировало внедрение операторами сотовой подвижной электросвязи двойного подтверждения абонентами заказа услуг по интернет-подписке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи, операторы сотовой подвижной электросвязи проделали работу в этом направлении и обеспечили двойное подтверждение при заказе услуги интернет-подписок.
При попадании на информационную страницу услуги в интернете абоненту предоставляется информация об условиях предоставления, стоимости, способе подключения и отключения доступа к услуге. Размер шрифта текста дополнительно увеличен для большей наглядности и прозрачности. Для оформления подписки абонент должен сначала подтвердить свое согласие с правилами предоставления услуги, поставив галочку в соответствующее поле (чек-бокс) интернет-страницы. Абонент может прервать процесс подписки, используя кнопку «Выйти».
Если абонент согласен с условиями предоставления услуги и поставил галочку в соответствующем поле, ему предлагается нажать кнопку с соответствующей надписью («Подписаться и смотреть», «Смотреть») для завершения оформления услуги. После нажатия кнопки абонент получает доступ к контенту на информационном ресурсе. Сразу после активации сервиса абоненту приходит
SMS-сообщение об активации интернет-подписки, ее стоимости, способах деактивации и ссылкой на ресурс с контентом.
Кроме этого, SMS-сообщения с аналогичной информацией будут приходить абоненту, оформившему услугу, в установленные оператором сотовой подвижной электросвязи сроки для напоминания об активированной платной услуге и предоставления права выбора на протяжении всего периода использования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 10.07.2019
Курсы в банках
на 11.07.2019
Конвертация в банках
на 11.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте