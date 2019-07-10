Для однозначного определения действия абонента и исключения неосознанных или случайных подписок в апреле 2019 года Министерство связи и информатизации инициировало внедрение операторами сотовой подвижной электросвязи двойного подтверждения абонентами заказа услуг по интернет-подписке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи, операторы сотовой подвижной электросвязи проделали работу в этом направлении и обеспечили двойное подтверждение при заказе услуги интернет-подписок.

При попадании на информационную страницу услуги в интернете абоненту предоставляется информация об условиях предоставления, стоимости, способе подключения и отключения доступа к услуге. Размер шрифта текста дополнительно увеличен для большей наглядности и прозрачности. Для оформления подписки абонент должен сначала подтвердить свое согласие с правилами предоставления услуги, поставив галочку в соответствующее поле (чек-бокс) интернет-страницы. Абонент может прервать процесс подписки, используя кнопку «Выйти».

Если абонент согласен с условиями предоставления услуги и поставил галочку в соответствующем поле, ему предлагается нажать кнопку с соответствующей надписью («Подписаться и смотреть», «Смотреть») для завершения оформления услуги. После нажатия кнопки абонент получает доступ к контенту на информационном ресурсе. Сразу после активации сервиса абоненту приходит

SMS-сообщение об активации интернет-подписки, ее стоимости, способах деактивации и ссылкой на ресурс с контентом.

Кроме этого, SMS-сообщения с аналогичной информацией будут приходить абоненту, оформившему услугу, в установленные оператором сотовой подвижной электросвязи сроки для напоминания об активированной платной услуге и предоставления права выбора на протяжении всего периода использования.