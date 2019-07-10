|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ В 2019 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАГОТОВИТЬ НА 9% БОЛЬШЕ ТРАВЯНЫХ КОРМОВ
10:25 11.07.2019
В сельскохозяйственных организациях в текущем году планируется заготовить на зимне-стойловый период 2019-2020 годов 9168,1 тыс. тонн кормовых единиц травяных кормов (109% к уровню 2018 года).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в том числе в натуральном выражении сена – 948,3 тыс. тонн, сенажа – 12992,2 тыс. тонн, силоса – 18216,8 тыс. тонн.
Укосная площадь многолетних трав первого укоса в целом по республике составляет 1,3 млн га (на уровне прошлого года).
Источниками заготовки травяных кормов в республике являются многолетние и однолетние травы, из которых 78% представлены бобовыми и бобово-злаковыми травами.
Для проведения работ по заготовке кормов в сельскохозяйственных организациях республики имеется 3,9 тыс. кормоуборочных комбайнов, 6,1 тыс. косилок, 4,0 тыс. граблей, 5,3 тыс. пресс-подборщиков.
В настоящее время сельскохозяйственные организации республики завершили кошение трав первого укоса и ведут уборку трав второго укоса. Укосная площадь многолетних трав второго укоса составляет 784 тыс. га.
Объемы заготовленных травяных кормов в республике выше уровня прошлогодних. Всего заготовлено за счет трав первого и второго укосов травяных кормов 2739,6 тыс. тонн кормовых единиц (111% к уровню 2018 года), что на одну условную голову скота составляет 8,77 центнера кормовых единиц.
На текущий период заготовлено 552,9 тыс. тонн сена, сенажа – 8083,7 тыс. тонн, силоса – 288,3 тыс. тонн.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 10.07.2019
Курсы в банках
на 11.07.2019
Конвертация в банках
на 11.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте