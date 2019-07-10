В сельскохозяйственных организациях в текущем году планируется заготовить на зимне-стойловый период 2019-2020 годов 9168,1 тыс. тонн кормовых единиц травяных кормов (109% к уровню 2018 года).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в том числе в натуральном выражении сена – 948,3 тыс. тонн, сенажа – 12992,2 тыс. тонн, силоса – 18216,8 тыс. тонн.

Укосная площадь многолетних трав первого укоса в целом по республике составляет 1,3 млн га (на уровне прошлого года).

Источниками заготовки травяных кормов в республике являются многолетние и однолетние травы, из которых 78% представлены бобовыми и бобово-злаковыми травами.

Для проведения работ по заготовке кормов в сельскохозяйственных организациях республики имеется 3,9 тыс. кормоуборочных комбайнов, 6,1 тыс. косилок, 4,0 тыс. граблей, 5,3 тыс. пресс-подборщиков.

В настоящее время сельскохозяйственные организации республики завершили кошение трав первого укоса и ведут уборку трав второго укоса. Укосная площадь многолетних трав второго укоса составляет 784 тыс. га.

Объемы заготовленных травяных кормов в республике выше уровня прошлогодних. Всего заготовлено за счет трав первого и второго укосов травяных кормов 2739,6 тыс. тонн кормовых единиц (111% к уровню 2018 года), что на одну условную голову скота составляет 8,77 центнера кормовых единиц.

На текущий период заготовлено 552,9 тыс. тонн сена, сенажа – 8083,7 тыс. тонн, силоса – 288,3 тыс. тонн.