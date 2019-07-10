Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома планирует в июле начать обучение безработных по образовательной программе профессии «повар», пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в управлении занятости населения комитета, обучение будет проходить на базе учреждения образования «Государственный профессионально-технический колледж хлебопечения», назначается стипендия. Образовательная программа позволит приобрести навыки приготовления блюд и кулинарных изделий, изучить условия их хранения, признаки определения доброкачественности, правила использования технологического оборудования, производственного инвентаря, посуды и так далее.

По окончании обучения выдается документ установленного образца с присвоением квалификации и разряда. Предлагается гарантированное трудоустройство в организации города: ОАО «Заводской райпищеторг», КУП «Торговый дом «На Немиге», ОАО «Азарэнне», ООО «Евроторг», ГП «КШП города Минска», ГП «Аква-Минск», ОАО «Постторг».

Пройти обучение могут граждане, зарегистрированные в установленном законодательством порядке в службе занятости Минска.