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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН БЕЛАРУСИ НАЧАЛ ПРЕМАРКЕТИНГ ВЫПУСКОВ ГОСОБЛИГАЦИЙ НА РЫНКЕ РОССИИ
09:40 11.07.2019
Министерство финансов Беларуси 10 июля совместно с российскими банками-организаторами эмиссии государственных облигаций Беларуси на финансовом рынке России АО «Газпромбанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и соорганизатором эмиссии Евразийским банком развития начало премаркетинг двух выпусков облигаций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, гособлигации выпущены на общую сумму 10 млрд российских рублей сроком обращения 3 года.
В ближайшие две недели планируются встречи с потенциальными инвесторами.
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