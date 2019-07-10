ЭКОНОМИКА РБ

МИНФИН БЕЛАРУСИ НАЧАЛ ПРЕМАРКЕТИНГ ВЫПУСКОВ ГОСОБЛИГАЦИЙ НА РЫНКЕ РОССИИ

09:40 11.07.2019 Министерство финансов Беларуси 10 июля совместно с российскими банками-организаторами эмиссии государственных облигаций Беларуси на финансовом рынке России АО «Газпромбанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и соорганизатором эмиссии Евразийским банком развития начало премаркетинг двух выпусков облигаций. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, гособлигации выпущены на общую сумму 10 млрд российских рублей сроком обращения 3 года. В ближайшие две недели планируются встречи с потенциальными инвесторами.