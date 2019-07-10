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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАВЕРШЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ ТРАНСПОРТНО-ЗАРЯЖАЮЩЕЙ МАШИНЫ 9Т217-1Б
09:21 11.07.2019

Специалисты ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» с 25 по 28 июня провели предварительные испытания опытного образца транспортно-заряжающей машины (ТЗМ) 9Т217-1Б из состава модернизированного ЗРК «Оса».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, опытный образец транспортно-заряжающей машины был изготовлен в ходе, проводимой в инициативном порядке, опытно-конструкторской работы (ОКР) «Муравей».

На 9Т217-1Б установлен современный кран-манипулятор, но главная особенность заключается в том, что помимо штатной перевозки ракет в пакете она может транспортировать ракеты в кассетах, в количестве до 24 штук. Сегодня ракеты в кассетах транспортируются специальными подразделениям на специальных транспортных машинах. Модернизированная ТЗМ-емка универсальна и может применяться как в огневых, так и в технических подразделениях.

По результатам проведенных испытаний подтверждено, что изготовленный образец соответствует требованиям технического задания и разработанной в ходе ОКР конструкторской документации, а также может быть заявлен на приемочные испытания.

Изготовление транспортно-заряжающей машины 9Т217-1Б является очередным этапом модернизации ЗРК 9К33 «Оса» в целом.
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