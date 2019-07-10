|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ИНФЛЯЦИЯ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ СОСТАВИЛА 2,9%
18:09 10.07.2019
Индекс потребительских цен на товары и услуги в июне 2019 г. по сравнению с маем 2019 г. составил 99,9%, с декабрем 2018 г. – 102,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, продовольственные товары в июне подешевели на 0,4% по сравнению с маем 2019 г. и подорожали на 2,8% по сравнению с декабрем минувшего года.
Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в июне не изменился по сравнению с маем 2019 г. и вырос на 2,3% к декабрю 2018 г.
Услуги в сравнении с маем этого года подорожали на 0,4%, а по сравнению с декабрем 2018 г. – на 4,1%.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне 2019 г. по сравнению с маем 2019 г. составил 100,2%, с декабрем 2018 г. – 102,1%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 10.07.2019
Курсы в банках
на 10.07.2019
Конвертация в банках
на 10.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте