Индекс потребительских цен на товары и услуги в июне 2019 г. по сравнению с маем 2019 г. составил 99,9%, с декабрем 2018 г. – 102,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, продовольственные товары в июне подешевели на 0,4% по сравнению с маем 2019 г. и подорожали на 2,8% по сравнению с декабрем минувшего года.

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в июне не изменился по сравнению с маем 2019 г. и вырос на 2,3% к декабрю 2018 г.

Услуги в сравнении с маем этого года подорожали на 0,4%, а по сравнению с декабрем 2018 г. – на 4,1%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне 2019 г. по сравнению с маем 2019 г. составил 100,2%, с декабрем 2018 г. – 102,1%.