Экономическая целесообразность эксплуатации инспекционно-досмотрового комплекса в регионе деятельности Витебской таможни составляет 295 руб. дохода на 1 рубль затрат.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, сегодня на белорусско-латвийской границе сканирующим комплексом оборудован автодорожный пункт пропуска «Григоровщина». Также установка ИДК запланирована в ходе реконструкции пункта пропуска «Урбаны».

Использование ИДК доказало свою эффективность на практике. Он позволяет просканировать любой груз и получить изображение перемещаемых товаров без вскрытия транспортного средства, а также обнаружить товары, сокрытые от таможенного контроля. Благодаря такой технологии досмотра значительно сокращается время, необходимое на проведение операций таможенного контроля.

За 1 полугодие 2019 года в регионе деятельности Витебской таможни с использованием инспекционно-досмотрового комплекса проведено более 8,9 тыс. таможенных осмотров. В 25% случаев в переданных на более тщательный досмотр транспортных средствах выявлены нарушения таможенного законодательства.