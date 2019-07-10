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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 295 РУБЛЕЙ ДОХОДА НА РУБЛЬ ЗАТРАТ ПРИНОСИТ ИНСПЕКЦИОННО-ДОСМОТРОВЫЙ КОМПЛЕКС ВИТЕБСКОЙ ТАМОЖНИ
17:53 10.07.2019
Экономическая целесообразность эксплуатации инспекционно-досмотрового комплекса в регионе деятельности Витебской таможни составляет 295 руб. дохода на 1 рубль затрат.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, сегодня на белорусско-латвийской границе сканирующим комплексом оборудован автодорожный пункт пропуска «Григоровщина». Также установка ИДК запланирована в ходе реконструкции пункта пропуска «Урбаны».
Использование ИДК доказало свою эффективность на практике. Он позволяет просканировать любой груз и получить изображение перемещаемых товаров без вскрытия транспортного средства, а также обнаружить товары, сокрытые от таможенного контроля. Благодаря такой технологии досмотра значительно сокращается время, необходимое на проведение операций таможенного контроля.
За 1 полугодие 2019 года в регионе деятельности Витебской таможни с использованием инспекционно-досмотрового комплекса проведено более 8,9 тыс. таможенных осмотров. В 25% случаев в переданных на более тщательный досмотр транспортных средствах выявлены нарушения таможенного законодательства.
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