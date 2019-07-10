ЭКОНОМИКА РБ

РУП «МИНСКЭНЕРГО» ПРОВЕДЕТ 11 ИЮЛЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ПРИЕМУ НА БАЛАНС ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ

17:39 10.07.2019 В РУП «Минскэнерго» 11 июля состоится прямая телефонная линия при участии заместителя генерального директора РУП «Минскэнерго» Тамары Вусько и начальника службы электрических сетей РУП «Минскэнерго» Сергея Марковского. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, получить ответы по теме «Вопросы приема на баланс энергоснабжающих организаций электрических сетей садоводческих товариществ» можно с 15.00 до 16.00 по телефону (+375 17) 298-02-95.