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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «МИНСКЭНЕРГО» ПРОВЕДЕТ 11 ИЮЛЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ПРИЕМУ НА БАЛАНС ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ
17:39 10.07.2019
В РУП «Минскэнерго» 11 июля состоится прямая телефонная линия при участии заместителя генерального директора РУП «Минскэнерго» Тамары Вусько и начальника службы электрических сетей РУП «Минскэнерго» Сергея Марковского.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, получить ответы по теме «Вопросы приема на баланс энергоснабжающих организаций электрических сетей садоводческих товариществ» можно с 15.00 до 16.00 по телефону (+375 17) 298-02-95.
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