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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ ТОВАРОВ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-МАЕ СОСТАВИЛ 28,6 МЛРД ДОЛЛАРОВ
17:10 10.07.2019
В январе-мае 2019 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 28 672,7 млн. долларов США, в том числе экспорт – 13 141,1 млн. долларов, импорт – 15 531,6 млн. долларов.
К уровню января-мая 2018 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 98%, экспорт – 96%, импорт – 99,9%.
По итогам января-мая 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении уменьшился на 3%, импорт увеличился на 1%. Средние цены экспорта и импорта сократились на 1,1%.
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