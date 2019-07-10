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ЭКОНОМИКА РБ


КРУПНЕЙШИЙ ИГРОК НА БЕЛОРУССКОМ РЫНКЕ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЛИВАЕТСЯ С ДЕПОЗИТАРИЕМ
15:46 10.07.2019

Компания Lacerta, лидер в сфере корпоративных облигаций, завершила сделку по слиянию с депозитарием «Промреестр».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ООО «Ласерта», сделка позволит компаниям увеличить отрыв от конкурентов в сегменте организации размещения и продаж долговых бумаг компаний, а также предоставить более выгодные условия для клиентов - как эмитентов, так и покупателей облигаций.

В ближайшее время произойдет реорганизация ООО «Ласерта» и ООО «Промреестр».

На данный момент счета депо новых клиентов открываются в депозитарии «Промреестр». Кроме того, все корпоративные клиенты Lacerta уже переведены на обслуживание в сестринскую компанию. Физические лица могут открыть счет в «Промреестре» по собственному желанию.

Использование собственного депозитария значительно упрощает документооборот и снижает транзакционные издержки. Присоединение депозитария к инфраструктуре Lacerta означает более выгодные условия сотрудничества как для инвесторов, так и для эмитентов.

«Депозитарий органично вписывается в бизнес-модель Lacerta. Благодаря этой сделке мы сможем усовершенствовать функционал мобильного приложения Lacerta, добавив туда возможность для клиентов отслеживать состояние депозитарных счетов. Кроме того, благодаря сделке мы можем регулировать размер комиссий, обеспечивая наиболее выгодные условия нашим клиентам», - сказал заместитель директора Lacerta Владимир Симонов.

Некоторые виды комиссий будут сведены к нулю. Внутридепозитарные переводы будут бесплатными (у конкурентов они стоят от 5 до 15 рублей). Междепозитарные переводы будут осуществляться по себестоимости. Депозитарные операции для физических лиц в депозитарии будут проходить без комиссий.

Компания Lacerta (ООО «Ласерта») работает на белорусском рынке корпоративных облигаций с 2017 года. На данный момент компания организовала более 40 размещений облигаций компаний суммарным объемом более USD 50 млн. Среди клиентов Lacerta - такие компании, как торговая сеть «Остров чистоты», сеть гипермаркетов ProStore, производитель обуви Shagovita, застройщик «Айрон», IT-компания AAA Solutions и другие.

Lacerta разработала уникальное мобильное приложение (можно скачать из Play Market или App Store), в котором пользователь может легко приобрести облигации - всего в несколько кликов.

ООО «Промреестр» - один из старейших небанковских депозитариев в Беларуси. Компания была основана в 2001 году.

Всего в Беларуси на данный момент зарегистрировано 28 депозитариев ценных бумаг, которые установили корреспондентские отношения с Республиканским центральным депозитарием ценных бумаг и получили соответствующую лицензию в Министерстве финансов. Среди них 16 банков, остальные — небанковские организации.
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