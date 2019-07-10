ОАО «Гродно Азот» для увеличения выпуска продукции и снижения ее себестоимости на постоянной основе ведет работу по модернизации и реконструкции действующего производства со снижением энергопотребления.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, в мае 2019 года введен в эксплуатацию объект «Строительство цеха по производству азотной кислоты мощностью 1200 тонн в сутки с реконструкцией действующего производства КАС». Благодаря реализации данного проекта был возведен высокотехнологичный комплекс по производству азотной кислоты и жидких азотных удобрений с увеличением выпуска товарной продукции – карбамидно-аммиачной смеси (КАС) до 1200000 тонн в год. Реализация инвестиционного проекта позволит: повысить конкурентоспособность предприятия за счет выпуска продукции с более низкой себестоимостью; выполнить задачи по обеспечению продовольственной безопасности Беларуси и повышению конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках; внести вклад в укрепление экономического потенциала области и страны; снизить энергетические и сырьевые затраты в себестоимости продукции; увеличить мощности производства КАС на 60%; предприятию получить дополнительную прибыль; создать новые рабочие места.

Условно-годовой экономический эффект от реализации данного мероприятия согласно технико-экономическому обоснованию (ТЭО), разработанному РУП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.» составляет 55 515 т у.т., а общая стоимость проекта – более 220 млн рублей.

В настоящее время в ОАО «Гродно Азот» активно проводится работа по реализации еще одного крупного инвестиционного проекта – «Реконструкция воздухоразделительных установок цеха метанол».

Цех метанол является самым энергоемким производством предприятия. Проект реконструкции воздухоразделительных установок цеха метанола предусматривает замену трех существующих блоков БР-6М и двух КА-5 на два новых. Это позволит обеспечить газовым сырьем существующие производственные мощности при снижении затрат на выпускаемую продукцию. В результате реализации проекта будут: полностью обновлены основные производственные фонды отделения газоразделения цеха метанола, что повысит надежность обеспечения основных технологических цехов продуктами разделения воздуха; снижено удельное энергопотребление цеха метанола на 20-30%, что приведет к снижению себестоимости как продуктов разделения воздуха, так и другой продукции предприятия, для производства которой необходимы азот и технический кислород (капролактам, метанол и др.).

В 2016 году заключен контракт на поставку оборудования, проектно-сметной документации и услуг для строительства воздухоразделительных установок цеха метанола. В 2017 начаты поставки основного оборудования, получены архитектурный и строительный проекты. С февраля 2018 года по объекту ведутся строительно-монтажные работы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

Условно-годовой экономический эффект от реализации данного мероприятия согласно ТЭО, разработанному РУП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.» составляет 25096 т у.т.

В 2018 году на ОАО «Гродно Азот» реализовано энергосберегающее мероприятие «Замена энергетического котла в котельном цехе, предназначенного для получения перегретого пара, используемого в паротурбинной установке для выработки электроэнергии, взамен двух котлов». Таким образом, в котельном цехе произведена замена двух паровых котлов ГМ-50-39, которые выработали свой расчетный ресурс эксплуатации, новым энергоэффективным энергетическим котлом Е-75-3,9-440 ГМ. Условно-годовой экономический эффект от реализации данного мероприятия согласно ТЭО составляет 5686 т у.т.

На ОАО «Гродно Азот» существуют собственные источники электроснабжения, одним из которых является газотурбинная электростанция общей мощностью 29,76 МВт (ГТЭС). В состав каждой газотурбинной установки входит газотурбинный двигатель (ГТД), который является основным элементом установки.

Техническое обслуживание ГТД в объеме капитального ремонта выполняется в соответствии с рекомендуемыми сроками пробега (48000 часов) и в объеме регламента технического обслуживания, входящего в инструкцию по эксплуатации ГТД завода-изготовителя Siemens. Данный вид работ выполняется со снятием ГТД с позиции и отправкой его на площадку завода-изготовителя.

В связи с наступлением сроков проведения технического обслуживания ГТД с целью снижения потерь от недовыработки собственной электроэнергии на предприятии принято решение проведения поочередной отправки ГТД в капитальный ремонт с закупкой одного нового ГТД.

В 2017 году предприятием закуплен и введен в эксплуатацию, после монтажа в состав газотурбинной установки №2 ГТЭС первой очереди котельного цеха, новый газотурбинный двигатель типа SGT-300-1S. Согласно паспортным данным, электрический КПД двигателя модификации 2017 года составляет 32,31%, что на 1,11% выше, чем у двигателя модификации 2007 года. Внедрение энергосберегающего мероприятия позволило ОАО «Гродно Азот» сэкономить 2009 т у.т.

Для проведения технического обслуживания ГТД на предприятии проработан вопрос о проведении вместо капитального ремонта газотурбинных двигателей модернизации ГТД с достижением ими технических параметров как у нового двигателя модификации 2017 года. При этом стоимость проведения работ остается неизменной.