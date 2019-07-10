В БГУ 12 июля начинается прием документов от абитуриентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, всего ведущий вуз страны планирует принять на обучение 5193 студента, что составляет 101% к плану приема 2018 года (в 2018 году – 5142).

На дневную бюджетную форму план составляет 2130 человек (в 2018 году зачислено 2122). Соотношение мест на естественнонаучные и социально-экономические, гуманитарные специальности равняется 67 % и 33 % соответственно. На заочную бюджетную форму планируется принять 216 студентов (в 2018 году – 226).

План приема на платную форму обучения:

– на дневную форму – 1934 (в 2018 году план составлял – 1850); на заочную форму – 474 (в 2018 году – 471);

– на заочную форму для получения второго высшего образования – 167 (в 2018 году – 203);

– на вечернюю форму для получения второго высшего образования – 20.

На сокращенный срок получения образования для выпускников учреждений среднего специального образования выделено 380 мест (в 2018 году план составлял 404), из них на дневную форму – 50, на заочную форму – 330.

На педагогические направления специальностей: биология, география, химия, математика, белорусская филология, русская филология осуществляется прием без экзаменов следующих категорий абитуриентов:

– медалисты или закончившие учреждения среднего специального образования с дипломом с отличием, победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, для которых данный предмет определен предметом первого профильного испытания, при наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они закончили;

– лица, прошедшие обучение в профильных классах педагогической направленности учреждений общего среднего образования, при наличии в документе об образовании отметок не ниже 7 баллов по всем учебным предметам и отметок не ниже 8 баллов по учебным предметам, соответствующим предметам профильных испытаний при наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они закончили, и по результатам собеседования, проводимого в университете.

План приема на эти специальности на дневную бюджетную форму составляет 149 мест (в 2018 году – 152).

В этом году по целевому приему выделено 31 место (в 2018 году – 53). Целевой прием осуществляется по 10 специальностям.

Для абитуриентов, поступающих на бюджетную форму обучения, а также на специальности, по которым предусмотрены вступительные испытания в БГУ, на бюджет и платную форму обучения, подача документов будет осуществляться с 12 по 17 июля.

Прием документов от лиц, прошедших обучение в профильных классах (группах) педагогической направленности учреждений общего среднего образования и поступающих на педагогические специальности с 12 по 14 июля. Документы на платную форму обучения будут приниматься до 4 августа.

Напомним, с текущего года впервые в БГУ будет осуществлён набор в Совместный белорусско-китайский институт БГУ–ДПУ (Даляньский политехнический университет) (СИБД) по специальностям «Физика (производственная деятельность)», «Механика и математическое моделирование» и «Мировая экономика». Это первый опыт в отечественной системе высшего образования в области совместной подготовки специалистов на первой ступени на базе белорусского вуза. Выпускники института будут востребованы промышленными, образовательно-научными предприятиями и IT-компаниями Беларуси и Китая, а также в индустриальном парке «Великий камень».

Подготовка студентов будет вестись на первых двух курсах на русском языке, а с 3 курса ряд дисциплин – на английском. Предполагается также изучение китайского языка на базовом уровне. Выпускники совместного белорусско-китайского института получат два диплома: БГУ и ДПУ. В профессорско-преподавательский состав СИБД войдут представители белорусского и китайского университетов. Всего в текущем году планируется принять на дневную форму обучения 28 человек, на платную – 30.