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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ 5 ТЫСЯЧ НАРУШЕНИЙ
14:19 10.07.2019
Сотрудники Минской региональной таможни за первое полугодие 2019 года выявили более 5 тыс. административных правонарушений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МРТ, это на 42% больше в сравнении с первым полугодием 2018 года.
За 6 месяцев 2019 года Минской региональной таможней возбуждено 27 уголовных дел, что на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уголовные дела возбуждались за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, а также за контрабанду товаров.
В январе-июне текущего года сотрудниками таможни пресечен 31 факт незаконного перемещения через границу наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных препаратов, содержащих в своем составе наркотические средства и психотропные вещества. Из незаконного оборота изъято более 4,4 кг запрещенных веществ, среди которых, героин, кокаин, марихуана, трава эфедры, метадон, кодеин и др. Эта цифра в 7 раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Также предотвращено 18 попыток незаконного ввоза в страну некурительного табака насвай, общим весом более 13 кг.
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