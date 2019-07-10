Индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Ивьевском районе, стал участником незаконной схемы поставки санкционной продукции из Литвы и Польши в Россию. Этот факт установлен работниками Лидского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области совместно с Могилевской региональной таможней и налоговой инспекцией Лидского района.

Как пояснил предприниматель, оплата зарубежным поставщикам плодоовощной продукции (яблоки, груши, лук, капуста, свекла, персики, сливы, редис и др.) осуществлялась за наличный расчет, какие-либо финансово-хозяйственные документы не оформлялись. В действительности же организаторы противоправной схемы платили за «санкционку» в основном со счетов оффшорных компаний. Для установления всех нюансов этого дела будет запрошена правовая помощь у литовских, польских и российских коллег.

По информации Комитета госконтроля, иИвьевский предприниматель, не имея первичных учетных документов, подтверждающих затраты на оплату продукции, вносил недостоверные сведения в налоговые декларации. Как результат, с апреля 2016 по январь 2017 года он не уплатил в бюджет более 121 тыс. рублей.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса. Проводятся следственные действия. Причиненный ущерб полностью возмещен.