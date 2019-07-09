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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛЛЕСБУМПРОМ ПРЕДСТАВИТ НОВИНКИ МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ В МИНСКЕ
12:18 10.07.2019
Новинки мебельного производства будут представлены на 26-й международной специализированной выставке-ярмарке “Мебель-2019”, которая пройдет с 16 по 19 октября в Минске 9пр. Победителей, 20/2. Футбольный манеж).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», центральной экспозицией выставки станет большой коллективный стенд предприятий концерна "Беллесбумпром", которые консолидировано являются самым крупным производителем мебели в республике.
Большую экспозицию представит и Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси.
Для производителей мебели эта выставка является своеобразным смотром новых идей и технологий в мебельном производстве. Специально для представления на выставке готовятся новые коллекции мебели. На выставку приглашаются оптовые покупатели, дилеры, клиенты и партнеры, проводятся презентации новой продукции и, как правило, заключаются новые контракты на поставку мебельной продукции, причем основная часть этих контрактов – экспорт.
Белорусские производители мебели достаточно большие объемы своей продукции поставляют на зарубежные рынки. У некоторых предприятий это может быть более 90% от общего объема производства. Белорусскую мебель ценят во многих странах за ее высокое качество, современный дизайн и конкурентную цену, поэтому минскую выставку традиционно посещают многочисленные иностранные гости и проводят переговоры о поставках.
Высокой популярностью мебель белорусских производителей пользуется и на внутреннем рынке республики. Выставка – это отличная возможность для белорусских потребителей ознакомиться с новинками мебели и новыми интересными технологическими решениями в мебельных изделиях.
Кстати, экспозиция нынешней выставки будет дополнена отдельным салоном по дизайну интерьера. Здесь можно будет увидеть оригинальные дизайнерские проекты по оформлению интерьера с мебелью, представленной на выставке. Также свои стенды разместят производители различных изделий и сопутствующих товаров для оформления интерьеров квартир, офисов и загородных домов.
Для посетителей выставки будут организованы различные мастер-классы, розыгрыши и презентации. В последний день работы выставки экспоненты планируют провести распродажи выставочных образцов.
Насыщенной будет и деловая программа выставки. Состоится ряд профессиональных конференций, семинаров. Запланированы встречи и переговоры с представителями крупных европейских торговых сетей и компаний.
По традиции в рамках выставки будут подведены итоги двух республиканских конкурсов среди производителей мебели. Будут названы лучшее мебельное предприятие года и лучшая мебель Беларусь в 2019 году. Организаторами конкурсов выступают концерн «Беллесбумпром» и Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси.
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