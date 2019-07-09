ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" 13 июля проводит День открытых дверей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в год 35-летия БМЗ гостей мероприятия ждет много акций. В частности, запланированы обзорные экскурсии по предприятию, выставки специализированной автотехники и готовой продукции, конкурс водителей погрузчиков "Ловкие маневры".

На мероприятии также представят нового персонажа Искрика, который станет талисманом Белорусского металлургического завода.

Изюминкой праздника станет акция «Поздравления — ваши, подарки — наши». Первые 700 детей, которые подарят заводу свои рисунки или поздравительные открытки с 35-летием, получат специальные маршрутные карты для участие в квесте. Пройдя по всем указанным в них точкам и сделав специальные отметки, карты можно будет обменять на подарок от завода — мягкую игрушку заводского талисмана и книжку «Приключения Искрика». Необычное красочное издание, созданное творческой группой заводчан, расскажет о приключениях хранителя огненной энергии стилмена Искрика. истории его появления, знакомстве с Белорусским металлургическим заводом и сказочными персонажами, обитающими на предприятии.

Все обладатели маршрутных карт также автоматически станут участниками акции «Юный директор». Согласно ее правилам, методом жеребьевки будет определен один счастливчик: он получит приз и побывает в кабинете генерального директора.

Еще одна необычная акция, в которой смогут поучаствовать все гости Дня открытых дверей БМЗ — это закладка капсулы времени. Каждый желающий сможет написать себе письмо в будущее. Все сообщения будут запечатаны в специальную капсулу, торжественная закладка которой состоится в финале праздника. Вскрытие капсулы запланировано на 2029 год. Тогда все письма будут разосланы по указанным на них адресам.

В рамках Дня открытых дверей, который пройдет с 9.30 до 13.00, также запланирована работа точек общественного питания и стола заказов БМЗ, где все желающие смогут приобрести товары народного потребления, выпускаемые на предприятиях холдинга «БМК».

День открытых дверей традиционно проводится на БМЗ в преддверии профессионального праздника металлургов. Это мероприятие дает возможность ближе ознакомиться с работой флагмана отечественной металлургии. Особый интерес оно вызывает у детей. Для ребят это уникальная возможность побывать на заводе, на котором трудятся их родители. В 2018 году мероприятие посетили около 2000 человек.