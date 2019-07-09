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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «ГРОДНО АЗОТ» В ИЮНЕ УВЕЛИЧИЛО ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ ПОЧТИ НА 5%
10:08 10.07.2019

ОАО «Гродно Азот» в июне 2019 года увеличило выпуск товарной продукции (включая филиал «Завод Химволокно») по сравнению с июнем 2018 года на 4,7% до 124,42 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в июне 2019 года было выпущено 64,977 тыс. т минеральных удобрений (в пересчете на 100% азот), что на 32,6% больше, чем в июне 2018 года.

Производство карбамидов снизилось на 2,1% и составило 57,944 тыс. т, ткани кордной – на 41,9% (погонная длина 1,617 млн метров), полиамида первичного – на 29,3% (6,981 тыс. т), сульфата аммония – на 12,3% (27,13 тыс. т), капролактама – 17,9% (8,624 тыс. т), волокон и нитей химических – на 1,5% (3,397 тыс. т).

Рост отмечается по производству удобрений жидких азотных (КАС 30%) — 108,282 тыс. т (прирост 114,8%), аммиака – 82,734 тыс. т (на 32,5%), метанола технического – 7,742 тыс. т (2,4%), полиамидов прочих – 1,141 тыс. т (7,8%).

Объем производства серной кислоты в июне 2019 года соответствует уровню июня 2018 года – 20,522 тыс. т (100%).
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