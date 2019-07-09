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ЭКОНОМИКА РБ


ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН «МАРКО» ВПЕРВЫЕ ОТКРЫЛИ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛКЕ
09:22 10.07.2019

Впервые фирменный магазин «Марко» открыли в городском поселке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», холдинг стал немного ближе к сельскому покупателю: в поселке Болбасово Оршанского района открылся 83-й в Беларуси фирменный магазин «Марко».

Все акции и скидки, которыми давно пользуются горожане, теперь доступны и жителям белорусской глубинки. В первый день работы, 6 июля, магазин посетили полторы тысячи покупателей – почти половина населения поселка.

«Марко» в Болбасово – это уникальная торговая площадка. В просторном и комфортном торговом зале представлен ассортимент всех брендов и линеек обувного холдинга. Помимо основного ассортимента, здесь в продаже пляжная и дачная ЭВА-обувь, бренд премиум-класса BRAVO, сумки VitMa. И сюрпризом в честь открытия нового магазина были скидка 20% на все меховые изделия бренда Luxury Fox производства Витебского мехового комбината.
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