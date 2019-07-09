|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН «МАРКО» ВПЕРВЫЕ ОТКРЫЛИ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛКЕ
09:22 10.07.2019
Впервые фирменный магазин «Марко» открыли в городском поселке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», холдинг стал немного ближе к сельскому покупателю: в поселке Болбасово Оршанского района открылся 83-й в Беларуси фирменный магазин «Марко».
Все акции и скидки, которыми давно пользуются горожане, теперь доступны и жителям белорусской глубинки. В первый день работы, 6 июля, магазин посетили полторы тысячи покупателей – почти половина населения поселка.
«Марко» в Болбасово – это уникальная торговая площадка. В просторном и комфортном торговом зале представлен ассортимент всех брендов и линеек обувного холдинга. Помимо основного ассортимента, здесь в продаже пляжная и дачная ЭВА-обувь, бренд премиум-класса BRAVO, сумки VitMa. И сюрпризом в честь открытия нового магазина были скидка 20% на все меховые изделия бренда Luxury Fox производства Витебского мехового комбината.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 09.07.2019
Курсы в банках
на 10.07.2019
Конвертация в банках
на 10.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте