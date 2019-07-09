По информации ГПО «Белтопгаз», на 1 июля 2019 г. добыто 1664,1 тыс. тонн торфа, что составляет 69,2% от годового задания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, рост к соответствующему периоду прошлого года – 102,9%. При этом из 22 организаций, осуществляющих добычу торфа, 3 организации досрочно выполнили сезонное задание: ОАО «ТБЗ Дитва», ОАО «ТБЗ Неман», УП «Гроднооблгаз». Еще 3 предприятия – ОАО «ТБЗ «Гатча-Осовский», ОАО «ТБЗ «Цна», ОАО «ТБЗ «Усяж» – добыли свыше 90% от доведенного задания.

Дополнительным стимулом заинтересованности работников торфопредприятий в выполнении плана по добыче торфа требуемого качества являются соревнования среди машинистов торфодобывающих машин, победители которых по окончании сезона добычи торфа будут отмечены грамотами и ценными призами. При определении победителей учитываются такие показатели, как количество добытого торфа, его качество (процент влажности), удельный расход топлива на тонну добытого торфа, срок выполнения сезонного плана, отсутствие нарушений трудовой дисциплины и выполнение требований по охране труда и пожарной безопасности.

Перед предприятиями стоит важная задача – сохранить наметившуюся в 2018 году положительную тенденцию роста добычи торфа, производства и реализации торфяной продукции и расширения рынков сбыта внутри республики.