Общая активность на рынке загородной недвижимости достигла пика в конце весны и с наступлением лета начала демонстрировать первые признаки нормализации. Те, кто хотел продать дом, дачу или участок в этом году, уже выставили объявления, и теперь база сокращается по мере того, как раскупаются объекты.

Как пишет информационно-аналитический центр Realt.by, впервые за 5 месяцев сократилось предложение загородной недвижимости. Количество выставленных на продажу объектов снизилось в июне на 2,1%. Причем отток наблюдался во всех сегментах рынка и независимо от степени удаленности от кольцевой. По опыту прошлых лет этот процесс может продолжаться вплоть до окончания зимы.

Текущий уровень предложения оказался выше прошлогоднего на 9,3%. Рынок затоваривается шестой год подряд, но постепенно этот процесс замедляется. Сильный рост в годовом выражении отмечен у старых домов и «недостроя», в то же время предложение современных домов выросло незначительно.

Динамика цен в июне 2019 года была преимущественно отрицательной. Ростом отметились лишь участки (+0,6%), остальные типы загородной недвижимости подешевели на 0,1−3,2%. За последний год у участков и современных домов рост цен составил 3−6%, в то время как дачи, старые и незавершенные дома подешевели на 2-3%.

В Минском районе покупательская активность продолжает расти: по сравнению с предыдущим месяцем спрос увеличился на 8%. В соседних районах ситуация обратная — там снижение составило 9%.

С начала 2019 года с загородной недвижимостью было совершено на 5-8% больше сделок (в зависимости от района), чем годом ранее.

Предложение домов, выставленных на продажу в Минске, за месяц снизилось на 3,6%. Цены на дома в Минске за отчетный месяц выросли на 0,1%: на данный момент средняя цена квадратного метра составляет $1035.